Impulsan actualizar cada trienio los Atlas de Riesgos en municipios poblanos

Ante la contingencia que enfrenta la Sierra Norte de Puebla por las fuertes lluvias, en el Congreso de Puebla se impulsa una iniciativa para que los 217 ayuntamientos estén obligados a actualizar sus Atlas de Riesgos por lo menos, cada tres años.

La propuesta fue presentada por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, para reformar el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.

Durante sesión ordinaria del Pleno, el legislador expuso que la iniciativa surge como respuesta directa a las severas afectaciones causadas por la tormenta tropical Jerry en la Sierra Norte, que ha dejado hasta el momento 21 fallecidos y tres personas desaparecidas.

Tal vez te interese: De 23 municipios poblanos en desastre por lluvias, solo 4 cuentan con Atlas de Riesgo

Remarcó que, según el Igavim, solo 38 de 217 municipios de Puebla tienen su Atlas actualizado, con casos donde la última revisión se hizo hace más de 10 años.

#Puebla 📁 Tras la contingencia por lluvias que afectó a la Sierra Norte de Puebla, el diputado local de Morena, Andrés Villegas, presentó una iniciativa para que los presidentes municipales estén obligados a actualizar sus Atlas de Riesgo por lo menos, cada tres años.



Vía… pic.twitter.com/Vtc7amTXyW — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 23, 2025

Puntualizó que la actualización se realizaría en conjunto con las coordinaciones de Protección Civil y el Gobierno del Estado.

“Presento esta reforma para establecer dentro de las atribuciones municipales, elaborar, mantener actualizado y publicar el atlas cada 3 años o antes si ocurren cambios sustanciales en el entorno municipal”, explicó.

En el marco de la misma sesión, la diputada Guadalupe Vargas Vargas propuso reformar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil para incluir a los diputados de los distritos afectados en el Sistema de Atención y Respuesta a Desastres Naturales.

El objetivo es que los legisladores puedan colaborar directamente en la gestión de recursos y apoyos para sus representados.

Editor: Renato León

Te recomendamos: