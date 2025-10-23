Texmelucan anuncia la 13 edición de las Celebraciones de la Vida y la Muerte

Con la finalidad de honrar y celebrar las tradiciones mexicanas con motivo del Día de Muertos, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, presentó, en rueda de prensa, la 13 edición de las Celebraciones de la Vida y la Muerte que se desarrollará a partir del 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.

La instrucción del Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, es llevar a cabo actividades que permitan tener vivencias que nos unen como sociedad, que den identidad y que refuercen nuestras raíces como mexicanos.

Lourdes Ocaña Gallegos, Directora de Turismo y Cultura, detalló que la inauguración de las celebraciones de la Vida y la Muerte, se llevará a cabo el 27 de octubre en el Complejo Cultural Texmeluquense con una exposición de ofrenda monumental, tapete artesanal y un concierto.

Para el 28 de octubre, se realizará el Taller de Hojaldras, el día 29 de octubre habrá presentación de obra teatral infantil los “Hilos de la Muerte”, los días 30 y 31 de octubre se harán recorridos con leyendas locales denominado “Entre cempasúchil y sombras”, el 1 de noviembre representación de la Banda Sinfónica en Huaquechula y el 2 de noviembre se llevará el tradicional desfile de Catrinas y Catrines por principales calles de la ciudad.

Además, a partir del día 25 de octubre, en el zócalo de la ciudad, se llevará a cabo la exposición itinerante “Me lleva la Huesuda”, la cual cuenta con presencia nacional e internacional y con la participación de artistas visuales locales que pondrán en alto el municipio, con la presentación de una calaverita pieza artística.

