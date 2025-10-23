Soda Stereo regresa a México con tres conciertos

Este jueves 23 de octubre, la legendaria banda de rock argentina Soda Stereo confirmó tres conciertos en México como parte de su gira internacional “Ecos”. La agrupación hizo pública la información a través de una foto en Instagram en donde se observa a los tres integrantes originales: Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

La banda llegará a México tras realizar conciertos por Chile y Argentina, mientras que en territorio nacional se tienen contempladas las siguientes fechas y lugares:

14 de abril – Palacio de los Deportes, CDMX

18 de abril – Auditorio Telmex – Guadalajara

21 de abril – Auditorio Banamex – Monterrey

En cuanto a las fechas para la venta de boletos, se realizará una preventa exclusiva para usuarios de Banamex el día 27 de octubre, mientras que la venta para el público en general iniciará a partir del martes 28 de octubre.

Por otro lado, en relación a la ausencia del vocalista y la cara de la agrupación, Gustavo Cerati, debido a que murió en 2014, la banda aseguró que se recreará su voz y su guitarra con una tecnología de punta que haga sentir inmerso al público.

