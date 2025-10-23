Del Toro quiere hacer su propia versión de “El fantasma de la ópera”

Guillermo del Toro manifestó su interés en realizar una versión cinematográfica propia de “El fantasma de la ópera”, comentario que surgió en el marco de la promoción de su reciente adaptación de “Frankenstein” y que el director presentó como una idea en desarrollo en lugar de un proyecto cerrado.

Del Toro dijo tener “un par de ideas” para abordar el clásico de Gaston Leroux desde una óptica distinta a los musicales más conocidos, orientando la propuesta hacia su sensibilidad por lo gótico y lo fantástico.

Fuentes cercanas a posibles producciones mencionan que Del Toro imagina una pieza que explore tanto la soledad del fantasma como la arquitectura simbólica de la Ópera de París, elementos que considera afines a su universo visual y narrativo.

Críticos y especialistas en cine han señalado que una versión dirigida por Del Toro podría rescatar aspectos menos explotados de la novela, como la relación de poder entre personajes, la deformidad moral y las emociones subyacentes al mito.

Señalan que su experiencia reinterpretando clásicos del horror lo coloca en buena posición para ofrecer una lectura renovada sin sacrificar la complejidad emocional del material original. La película, según esos análisis, tendría potencial para conjugar espectáculo visual con profundidad temática.

Por ahora, Del Toro mantiene la idea en carpeta y continúa centrado en sus proyectos actuales; su anuncio ha bastado para despertar interés en la industria y entre su público, pero no constituye un compromiso de producción inmediato. Si el proyecto avanza, se espera una adaptación personal y sombría que sume una nueva lectura al mito de “El fantasma de la ópera” en el cine contemporáneo.

