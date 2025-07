Liam Gallagher se burla de cámara de besos de Coldplay

Una muestra de que Liam Gallagher y Oasis, la icónica banda de los 90’s que abanderó y dio identidad a la música británica de dicha década, son sus polémicas declaraciones en contra de sus compañeros de profesión, y en esta ocasión le tocó a la reconocida agrupación Coldplay.

En uno de los conciertos de Oasis, Liam Gallagher, vocalista de la banda, recordó el reciente escándalo que sucedió en un concierto de Coldplay, en donde el director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, fue captado en una pantalla del concierto por la ‘cámara de besos’ con su amante Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma empresa.

En un momento de la función, el cantante preguntó al público si había alguna pareja disfrutando del show que no desea que su relación sea expuesta, para rematar diciendo que, de ser el caso, no tienen de que preocuparse, pues ellos no cuentan con esas cámaras de mier** de Coldplay, ya que a ellos no les importa lo que su público haga.

“Tenemos alguna pareja de enamorados por acá? No se preocupen, no tenemos esas cámaras de mier** como en Coldplay“, declaró el músico, seguido de risas por parte de los asistentes al concierto.

Después, las declaraciones de Liam Gallagher se volvieron tendencia en redes sociales, en las cuales usuarios aseguraban que los conciertos de Oasis son lugares seguros para aquellas parejas cuyo vínculo afectivo pueda ser visto como prohibido.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

