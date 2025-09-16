Biopics de The Beatles tendrán un presupuesto de 400 mdd

Se ha revelado que el presupuesto para el proyecto cinematográfico de “The Beatles”, dirigido por Sam Mendes, será de aproximadamente 100 millones de dólares por película, totalizando unos 400 millones por entrega.

Este ambicioso proyecto consta de cuatro largometrajes independientes, donde se abordará la perspectiva de cada uno de los integrantes de la banda.

Los actores principales incluyen a Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr).

El evento cinematográfico implicará una filmación consecutiva; además, las cuatro películas se estrenarán en un formato maratónico de un mes. Tiene prevista su fecha de estreno para abril de 2028.

De acuerdo con su director, cada biopic tiene como objetivo explorar la historia completa de The Beatles, retomando sus orígenes, perspectivas individuales, relaciones y el impacto cultural que marcaron en el mundo.

Con un presupuesto total de 400 millones de dólares, se posiciona como la quinta producción más costosa de la historia del cine, junto a franquicias como Star Wars o Jurassic World.

Para que cada filme sea rentable, deberá recaudar cerca de 250 millones de dólares, sumando un punto de equilibrio cercano a los mil millones en conjunto, un reto considerable para las películas biográficas musicales.

