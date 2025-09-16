Hallan cuerpo de mujer con huellas de violencia en Xonacatepec

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en un terreno baldío de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec; la víctima presentaba huellas de violencia y había sido reportada como desaparecida días atrás.

La tarde del martes, ciudadanos reportaron a las autoridades la presencia de una mujer aparentemente inconsciente en el Carril a San Cristóbal.

Al llegar, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron que se trataba de un cadáver con lesiones en la cabeza, rostro y torso.

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las investigaciones correspondientes. El Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo.

Familiares de la víctima identificaron a la fallecida como Mayra Hernández N., de 54 años, quien había desaparecido desde el 13 de septiembre tras salir de su domicilio.

Además, vecinos señalaron que padecía problemas de alcoholismo, lo que coincide con el dictamen preliminar que apunta a una posible muerte por congestión alcohólica.

Editor: César A. García

