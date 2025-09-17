Aztecas UDLAP listos para temporada deportiva 2025-2026

Está listo el calendario de la temporada 2025-2026 de los Equipos Representativos Deportivos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y las actividades comienzan el próximo 18 de septiembre con el encuentro de soccer femenil en modo visitante.

Prácticamente en unos días regresa la emoción del deporte a la UDLAP y tendrá como partido inicial al duelo de Aztecas de Soccer Femenil frente al ITESM Querétaro, a efectuarse el próximo 18 de septiembre a las 18:00 horas. Al siguiente día, 19 de septiembre, será el turno de abrir el telón en casa cuando el conjunto de soccer varonil reciba a Borregos Querétaro en el campo 1 de la UDLAP a las 13:00 horas. Ambos en lo correspondiente a la jornada 1 de la CONADEIP.

El 26 de septiembre a las 16:00 horas los reflectores están puestos en la tribu verde de baloncesto femenil, pues iniciará el camino sobre la División I de la Liga ABE enfrentando en casa a la Anáhuac México Norte; terminando, será el turno del equipo varonil de saltar a la duela del Gimnasio Morris “Moe” Williams para medirse ante Borregos Santa Fe. Sin embargo, la fecha más esperada del primer semestre de la temporada será el 8 de octubre, cuando se vuelva a dar el Clásico de Baloncesto femenil: Aztecas UDLAP vs. Águilas UPAEP a las 13:00 horas y a las 19:00 horas será el turno del juego varonil, ambos en el Barrio de Santiago. La visita recíproca en la UDLAP se dará hasta el 20 de febrero de 2026.

El nuevo ciclo deportivo también se inaugurará para los Aztecas de Voleibol; el equipo varonil enfrentará a la URN el 25 de septiembre a las 12:00 horas, en Chihuahua, mientras la escuadra femenil estará jugando el mismo día, pero a las 19:00 horas ante la UDEM, en Nuevo León.

Otras fechas importantes por destacar son el 6 de diciembre, que será el último partido del 2025 para los Aztecas en un juego de baloncesto varonil ante la UACH a las 14:00 h. Las acciones se reinician el 5 de febrero de 2026 en un duelo de soccer femenil entre la tribu verde y la Anáhuac Puebla, a las 13:00 horas, para técnicamente finalizar la temporada el 26 de abril con las Aztecas de Baloncesto Femenil visitando a la U. Modelo Mérida al mediodía, y así dar paso a las etapas nacionales y definitorias de los campeonatos nacionales.

Finalmente, la UDLAP invita a toda la comunidad universitaria y de todo Puebla a asistir, apoyar y formar parte de esta emocionante temporada para la que los estudiantes deportistas trabajan a diario a fin de forjar la leyenda de los Aztecas y demostrar que en la Universidad de las Américas Puebla el deporte es más que competencia: es formación académica, disciplina y compañerismo, tanto en la cancha como en las aulas.

