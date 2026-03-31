Sheinbaum e Infantino evalúan preparativos del Mundial 2026; será “maravilloso”

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para evaluar los preparativos de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Tras el encuentro, la mandataria afirmó que el torneo será “maravilloso” y que la inauguración del 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, será “histórica y excepcional”.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Sheinbaum hizo un llamado al pueblo de México a respaldar al equipo nacional durante la justa mundialista.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, expresó.

Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/u8ZsHvEOf6 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2026

Por su parte, Gianni Infantino, quien asistió como invitado especial, comentó que se trabaja en la preparación del torneo y calificó la cita como “una fiesta”. El presidente de la FIFA obsequió a la presidenta las tarjetas oficiales que utilizarán los árbitros durante la competencia.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, agregó Infantino.

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