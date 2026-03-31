Bienestar y CDH Puebla firman convenio para fortalecer atención a grupos vulnerables

“Tenemos el compromiso y responsabilidad de atender a todas las personas que llegan a esta oficina con calidad, calidez y eficiencia, garantizar el respeto a sus derechos humanos y por eso, nos preparamos desde diferentes ámbitos, para hacerlo de la mejor manera”, subrayó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al encabezar la firma de convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que preside Rosa Isela Sánchez Soya.

Laura Artemisa García detalló que con este acuerdo “nos ayuda, guía y fortalece en la atención a los grupos vulnerables, para atenderlos con respeto y conocimiento, sólo así garantizamos que los recursos públicos se ejerzan correctamente y cumplan con el objetivo para el cual fueron destinados”.

Además, la secretaria de Bienestar informó que se implementarán proyectos, capacitaciones, campañas de sensibilización, entre otras actividades, a fin de fortalecer el desarrollo social, con especial énfasis en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Laura Artemisa García señaló que este acuerdo responde a la obligación del gobierno estatal de garantizar mejores condiciones de vida para todas y todos, a través de un esquema institucional sólido.

Durante la firma de Convenio con la CDH Puebla, anunció una campaña de difusión de programas sociales en lenguas originarias, con respeto a la inclusión y en cumplimiento al artículo primero constitucional, acción enmarcada en la política humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

Por su parte, Rosa Isela Sánchez Soya, reconoció la cercanía de la secretaria de Bienestar con la ciudadanía, así como su disposición para velar por los derechos humanos de todas las personas. Destacó tres ejes prioritarios en la tarea de la CDH, reparación integral del daño a las víctimas, garantía de no repetición y cumplimiento de medidas.

“Lo que buscamos es conciliar; acercar a la autoridad con la víctima para llegar a acuerdos y generar conciencia. Hay derechos vulnerados que no permiten conciliación, en esos casos emitimos recomendaciones”, explicó.

Finalmente, indicó que la CDH coadyuva con los gobiernos municipales y estatal para definir mecanismos que permitan reparar daños y resolver quejas con apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

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