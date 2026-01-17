Laura Artemisa resalta inversión histórica y participación comunitaria

A través de programas estratégicos y una inversión histórica, la Secretaría de Bienestar impulsó acciones concretas para fortalecer la justicia, el desarrollo integral y la riqueza comunitaria en los 217 municipios de Puebla, en sintonía con la visión de transformación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta, aseguró Laura Artemisa García Chávez, titular de la dependencia.

En comparecencia ante las y los diputados de la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado, la secretaria Laura Artemisa García Chávez informó que mediante el Programa de Obra Comunitaria se realizaron 5 mil asambleas para conformar 4 mil 192 Comités para el Bienestar (COBI) en todos los municipios, con una inversión total de mil 048 millones 297 mil 567 pesos.

Destacó que las mujeres, en su totalidad, fungieron como tesoreras y lideraron proyectos orientados al desarrollo de sus comunidades. Señaló que fueron atendidos rubros como educación, salud, deporte, cultura, turismo, infraestructura básica, agua potable y seguridad.

El Programa de Vivienda, explicó Laura Artemisa García, benefició a 29 mil 716 personas de 89 municipios, con la entrega de sistemas captadores de agua de lluvia, estufas ecológicas, fuentes de electrificación no convencional, techos firmes, pisos firmes y cuartos dormitorio.

Gracias al programa Por Amor a Puebla, dirigido a las familias de los cuerpos de seguridad pública, se entregaron 11 mil 572 paquetes de vivienda en favor de 43 mil 973 personas de 179 municipios, con una inversión de 115 millones 720 mil pesos.

El Programa Becas de Conectividad para el Bienestar favoreció a 78 mil 901 estudiantes de entre 15 y 29 años, quienes recibieron un chip telefónico. En Pantepec, municipio con declaratoria de desastre natural, se apoyó a 89 niñas, niños y jóvenes de educación básica.

Laura Artemisa García Chávez abundó que con el objetivo de reducir la pobreza y la marginación, el Programa de Coinversión Social benefició a 2 mil 778 personas en 15 municipios, con atención prioritaria en los municipios de Coyomeapan y Huehuetla.

Mediante el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, el Gobierno de Puebla, en coordinación con la Federación, destinó 102 millones 816 mil pesos para 10 mil 710 personas con una pensión bimestral de 3 mil 200 pesos.

Ante las lluvias de 2025, en coordinación con Protección Civil estatal y municipal, se brindó atención inmediata y solidaria a las familias afectadas, al entregar víveres, jornadas de salud, habilitación de caminos y limpieza de viviendas en los municipios de Huauchinango, Zacatlán, Pantepec, Xicotepec, Izúcar de Matamoros y Chignahuapan, entre otros.

Además, se realizaron dos capacitaciones dirigidas a gobiernos municipales para fortalecer el manejo y reporte de recursos federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (FAIS), con la participación de servidoras y servidores públicos de 201 municipios.

Estas acciones reafirman que en Puebla la transformación se construye desde la comunidad, con un gobierno estatal cercano a la gente y alineado a la visión de bienestar, justicia y desarrollo que impulsa en todo el país la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

