Puebla invierte más de 22 mdp en infraestructura deportiva

Con la visión de atender las causas de la inseguridad a través del deporte, la cultura y el arte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de más de 22 millones de pesos en proyectos del programa de Obra Comunitaria para el Deporte y Juventud en beneficio de la capital y 65 municipios.

El mandatario estatal señaló que junto con el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, trabajan en obras de infraestructura que están integradas por obra comunitaria para 65 canchas deportivas y 37 parques de Puebla capital con una inversión de 11.5 millones de pesos, así como 11 millones más para la rehabilitación y mejoramiento de espacios deportivos y parques en los municipios del interior del estado.

Ante más de 3 mil habitantes del sur de la ciudad, el gobernador Alejandro Armenta recalcó que cada vez que un joven se acerca al deporte, la música y la educación se alejan de los procesos disociativos. Mencionó que de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entienden que lo más importante es proteger la seguridad de las y los poblanos.

Afirmó también que con la entrega de Becas de Conectividad, se otorga tranquilidad a los padres de familia, quienes siempre están preocupados por sus hijos. “La mejor herencia que pueden dejarles es la educación y el deporte“.

En su mensaje, el presidente municipal José Chedraui Budib reconoció el trabajo del Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta, y su preocupación porque la juventud poblana tenga más y mejores oportunidades de desarrollo, conforme a la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. “Estamos entregando todo tipo de acciones para que sean recibidos directamente por las y los ciudadanos; les damos las gracias a San Bartolo por estar cerca, por estar con nosotros y por ser parte importante de este gran movimiento”, expresó.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, dijo que el Programa de Obra Comunitaria busca recuperar el tejido social, impulsar y promover el deporte, ya que es una herramienta de transformación social. Reconoció que el gobernador Alejandro Armenta es un gran aliado de las juventudes, la educación y el deporte, al otorgar herramientas necesarias para que todas y todos salgan adelante. Ante las y los jóvenes resaltó la importancia de luchar por sus sueños. “Quiero decirles que sí se puede; aquellos que te dirán que no se puede, es porque no han tenido el valor de luchar por sus sueños y seguir sus metas. Si se lo proponen con hambre y coraje, lo van a lograr”, afirmó.

En su oportunidad, la subsecretaria de Opciones Productivas de la Secretaría de Bienestar, Elsa Ruiz Betanzos, señaló que el programa de Becas de Conectividad está destinado para jóvenes entre 15 y 29 años que estudian en escuelas públicas, con el objetivo de que tengan acceso a bibliotecas digitales, plataformas digitales para que fortalezcan sus estudios y además estén en comunicación con los padres y madres de familia, a fin de tener seguridad y tranquilidad.

Originaria de Tecali de Herrera, Sandra Ruiz Martínez acudió a recibir más de 38 mil pesos para la rehabilitación de la cancha de basquetbol del parque de la localidad de Santa Cruz Ajalpan, la cual estuvo olvidada durante muchos años. “El gobernador pensó muy bien en la juventud, en los pequeños y en el futuro de Puebla“, aseguró la beneficiaria al tiempo de señalar que con este apoyo se contribuye a una vida saludable y a erradicar la violencia.

Con la meta de otorgar un plantel más digno a las y los estudiantes del COBAEP ubicado en Loma Bella, la tesorera María del Rosario Rocha Suárez comentó que recibió un apoyo de 98 mil pesos, ya que la institución es muy numerosa y tiene diferentes necesidades de rehabilitación.

