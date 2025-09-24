Vinculan a proceso a Hernán ‘N’, ex secretario de Seguridad de Tabasco

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán ‘N‘, fue vinculado a proceso este martes 23 de septiembre durante la audiencia inicial de imputación realizada de manera remota desde los juzgados de Villahermosa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que el exfuncionario enfrenta imputaciones por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

El Ministerio Público presentó datos de prueba para sustentar la vinculación con los delitos. De momento, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Asimismo, el Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 23 de diciembre de 2025.

A nivel local, enfrenta imputaciones por extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa, delitos que, de ser declarado culpable, podría alcanzar una pena de hasta 158 años de prisión.

Conocido también como “El Abuelo” o “Comandante H”, fue detenido el pasado 12 de septiembre en una residencia del barrio cerrado Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, Paraguay.

Después de casi cinco días bajo custodia de las autoridades paraguayas, fue expulsado y entregado a las autoridades mexicanas. Es señalado como presunto líder de La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

⚪Comunicado. En seguimiento al caso Hernán "N", la #FGETabasco informa lo siguiente.https://t.co/kjbYNFVKay pic.twitter.com/KbvuPFMIUz — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) September 24, 2025

