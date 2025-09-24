Cancelan concierto de Ghost en CDMX por intoxicación de su vocalista

La presentación de la banda Ghost programada para este martes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México fue cancelada debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, vocalista de la banda.

El concierto había generado gran expectativa y entradas agotadas para las fechas del 24 y 25 de septiembre; por suerte, los shows de los días siguientes siguen en pie y se realizarán según lo previsto.

Para los fanáticos que adquirieron sus boletos en línea, el reembolso se verá reflejado de manera automática en la tarjeta donde realizaron la compra, de acuerdo a los tiempos establecidos por las instituciones bancarias.

Te puede interesar: Dua Lipa despide a su representante por su apoyo a Israel en genocidio

Quienes compraron sus entradas a través de puntos Ticketmaster podrán solicitar su reembolso a partir del 26 de septiembre en los mismos lugares donde adquirieron sus boletos.

La cancelación fue confirmada dos horas antes del inicio del concierto, causando decepción entre los asistentes que ya se encontraban en las inmediaciones del recinto.

Ghost es un grupo sueco reconocido por su estilo teatral y mezcla de heavy metal, hard rock y pop, que regresaba a México con su gira mundial “Skeletour”, tras dos años de ausencia en el país.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SHOW DE GHOST DEL DÍA DE HOY pic.twitter.com/nlNDoVL0KJ — Ocesa Rock (@ocesa_rock) September 24, 2025

Te recomendamos: