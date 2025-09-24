FGE Puebla reporta disminución en 16 delitos de impacto social

“Sabemos que la seguridad y la procuración de justicia son de las principales preocupaciones de las familias poblanas, por eso, desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, estamos trabajando todos los días, sin descanso, para responder con resultados”, destacó durante rueda de prensa la titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt.

La Fiscal del Estado añadió que se han logrado avances sostenidos en la disminución de 16 delitos, gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

De acuerdo con estadísticas de esta institución procuradora de justicia, de enero a agosto de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, se mantuvieron resultados positivos en la protección y paz de la ciudadanía.

El homicidio doloso tuvo una disminución del 6.1 %.

El feminicidio se redujo 46.8 %, manteniendo una clara tendencia a la baja.

El robo de vehículos descendió 4.7 %.

El robo de vehículos con violencia disminuyó 23.4 %.

El robo a transportistas bajó 27.6 %.

El robo a transportistas con violencia se redujo un 27.7 %.

El robo a negocios tuvo una tendencia a la baja del 4.8 %.

El robo a negocios con violencia tuvo un comportamiento descendente del 3.7 %.

El robo a transeúntes disminuyó 23.5 %.

El robo a transeúntes con violencia bajó 22.7%

El robo a casa habitación se redujo 15 %.

El robo a casa habitación con violencia se redujo 3.9%.

El robo a instituciones bancarias descendió 40 %.

El abuso sexual mostró una baja del 8.7 %.

La trata de personas tuvo una tendencia a la baja del 45.7 %, y

La desaparición de personas descendió 10.2 puntos porcentuales.

Pastor Betancourt resaltó que estos resultados son posibles gracias a la coordinación y el esfuerzo de múltiples áreas que trabajan de manera articulada, como:

Las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, que mantienen una colaboración interinstitucional.

Las y los agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación que hacen su trabajo con profesionalismo.

Y especialmente, a la ciudadanía que cada vez denuncia más y que exige.

“Por ello, hoy queremos decirle, su denuncia sí cuenta, su voz sí nos importa y desde que llegamos a esta institución, nuestra prioridad es mejorar la atención”, reiteró Pastor Betancourt.

Finalmente, dijo que en la Fiscalía General del Estado, continúa el trabajo firme, cercano a la gente y comprometido, a fin de transformar esta institución procuradora de justicia.

