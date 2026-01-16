Inicia pavimentación en privada de San Juan Cuautlancingo

Para continuar con la dignificación de Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, inició una obra de pavimentación con adoquín en la privada Kinte, entre calle Santa Bárbara y fin de calle en San Juan Cuautlancingo, cabecera municipal.

Con una inversión de un millón 148 mil pesos, se intervendrán mil 141 metros cuadrados y se colocarán adoquín, guarniciones, banquetas, cinco lámparas y señalamientos viales, en beneficio de 138 habitantes.

Ante los vecinos, el edil refirió que el objetivo de este tipo de acciones es dejar un granito de arena para las siguientes generaciones.

