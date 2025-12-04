Texmelucan ofrece jornada gratuita de salud y asesoría jurídica

Con el objetivo de promover la prevención, detección oportuna y orientación personalizada para el bienestar de las familias texmeluquenses, se llevó a cabo la Jornada de Salud y Asesoría Jurídica en la explanada de la Presidencia Municipal, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Universidad del Valle de Puebla (UVP) y el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan.

En representación del presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, el secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez, destacó que estas acciones forman parte de los compromisos del Gobierno Municipal con los texmeluquenses, para que, a través de los servicios básicos, puedan prevenir problemas de salud, además de obtener asesoría legal.

Claudia Caballero Deolarte, directora de Bienestar Físico y Social, agradeció a la UVP por esta iniciativa que permite mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

En esta jornada se ofrecieron de manera gratuita servicios de enfermería, nutrición, fisioterapia, psicología y asesoría jurídica.

