Ariadna Ayala entrega rehabilitación de caminos saca cosechas

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de la rehabilitación de 38 mil metros cuadrados de caminos saca cosechas en la junta auxiliar de La Trinidad Tepango, obra que beneficia directamente a más de mil 800 personas del sector agrícola.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que su gobierno trabaja para atender a todos los sectores en igualdad de condiciones y subrayó la importancia del campo como pilar del desarrollo económico del municipio.

La rehabilitación de estos caminos permitirá mejorar el traslado de cosechas, el uso de maquinaria agrícola y la movilidad en la zona, facilitando un transporte más seguro y eficiente de los productos del campo.

Ariadna Ayala reiteró que su administración continuará impulsando obras con cercanía, transparencia y resultados, en beneficio de las comunidades rurales y la calidad de vida de sus habitantes.

