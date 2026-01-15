Ariadna Ayala inaugura puente alcantarilla en Tenextepec-La Soledad

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó la rehabilitación del puente alcantarilla en el tramo Tenextepec-La Soledad Morelos, una obra estratégica que fortalece la conectividad regional y mejora la movilidad de más de mil 250 habitantes.

Durante el evento, destacó que esta infraestructura garantiza traslados más seguros y eficientes, además de impulsar el desarrollo de las comunidades colindantes con Huaquechula. Subrayó que se trata de una de las primeras acciones coordinadas entre ambos municipios, con un enfoque de transparencia y beneficio social.

Ariadna Ayala reconoció el respaldo de los gobiernos estatal y federal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, y reiteró que su administración continuará impulsando obras de impacto regional.

Por su parte, el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín, reconoció el apoyo del Gobierno de Atlixco y afirmó que la rehabilitación del puente mejorará el acceso y la salida hacia el municipio, fortaleciendo la coordinación intermunicipal.

