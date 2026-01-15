Papa León XIV reitera su “deseo e interés” de visitar México

El papa León XIV expresó su “deseo e interés” de viajar “pronto” a México, durante un encuentro con el arzobispo primado del país, Carlos Aguiar Retes, quien reiteró la invitación formal extendida por la Iglesia católica mexicana y por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un comunicado que compartió la Arquidiócesis Primada de México, Aguiar Retes planteó nuevamente al pontífice la posibilidad de una visita al país, invitación que ya había realizado días después del cónclave en el que León XIV fue electo en mayo de 2025.

Según la información difundida, el Sumo Pontífice agradeció la invitación y manifestó su interés de viajar “pronto” a México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe, en lo que sería su primera visita pastoral al país desde el inicio de su pontificado.

El encuentro se dio después de que la presidenta mexicana hiciera pública una invitación oficial al pontífice durante una llamada telefónica el 12 de diciembre de 2025, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, la segunda invitación formal realizada.

Desde el inicio del pontificado de León XIV, el Gobierno de México ha impulsado gestiones para una visita papal, incluida una carta-invitación entregada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el Vaticano en mayo del año pasado.

Asimismo, el pontífice expresó su beneplácito por la peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, acto con el que se dará inicio formal al tiempo de peregrinaciones de 2026.

Comunicado oficial: El Cardenal Carlos Aguiar Retes se reunió con el Papa León XIV para compartir el caminar sinodal de la Iglesia en México. pic.twitter.com/MnXKRNxrl6 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 14, 2026

