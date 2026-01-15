Ejecutan a un hombre a balazos en Izúcar de Matamoros

Un hombre fue ejecutado a balazos en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde se presume que el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas. De forma extraoficial, se indicó que la víctima contaba con antecedentes delictivos en la región.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando la víctima caminaba por un camino de terracería cercano al cruce de Cuatro Caminos. En ese punto, fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Las detonaciones alertaron a habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, así como personal del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Eduardo A., de 37 años de edad.

Aunque en un primer momento trascendió que podría tratarse de un elemento policial, esta versión fue descartada posteriormente, al señalarse que era conocido con el alias de “El Moroco” y que presuntamente se trataba de un delincuente reincidente en la zona.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente, mientras que la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio y dar con los responsables.

Editor: César A. García

