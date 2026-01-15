Inician comparecencias del gabinete estatal este jueves en el Congreso

Este jueves 15 de enero comienzan las comparecencias de las y los secretarios que integran el gabinete estatal, como parte del análisis del Informe de Gobierno y en atención a lo dispuesto en el marco legal.

Ante el Pleno del Congreso del Estado comparecerá el titular de la Secretaría de Gobernación, José Samuel Aguilar Pala, a las 11:00 horas. Posteriormente, a las 14:00 horas, se presentará la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales Guerrero.

Asimismo, acudirán ante Comisiones la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Sara Rebeca Bañuelos Guadarrama, a las 17:00 horas, y la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, a las 19:00 horas.

Durante el viernes se presentarán ante Comisiones las y el titular de las siguientes dependencias: de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, a las 9:00 horas; de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, a las 12:00 horas; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, a las 15:00 horas; de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, a las 17:00 horas; y de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, a las 19:00 horas.

En tanto, el lunes 19 de enero, acudirá ante el Pleno del Congreso el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, a las 9:00 horas. En Comisiones, a las 12:00 horas, se presentará la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex; a las 15:00 horas, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y a las 17:00 horas, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra.

Finalmente, el 20 de enero comparecerá ante el Pleno el titular de la Secretaría de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, a las 9:00 horas. En Comisiones, a las 12:00 horas, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez; a las 15:00 horas, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, y a las 17:00 horas, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

Las y los secretarios tendrán 20 minutos para exponer el estado que guarda la dependencia a su cargo; posteriormente, habrá un espacio para preguntas de las y los diputados, así como para respuestas y réplicas.

