FDA pide eliminar advertencias psiquiátricas en fármacos para bajar de peso

En este inicio de año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) solicitó a las empresas fabricantes de medicamentos GLP-1 que retiraran las advertencias de que su uso puede provocar pensamientos suicidas.

Las nuevas pastillas e inyecciones que ayudan a bajar de peso, como Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly, ya fueron estudiadas y aprobadas por la FDA para ser vendidas bajo prescripción médica.

No obstante, su etiquetado por sus elaboradores anunciaba que podía causar efectos mentales negativos que derivaran en autolesiones o daños a la integridad física.

Ante esto, la misma autoridad realizó un análisis exhaustivo con más de 100 mil personas, en el que, con base en sus resultados, no se encontró ninguna evidencia sólida en la que estos medicamentos pudieran provocar efectos psiquiátricos adversos, así como un aumento de pensamientos o conductas suicidas, como se describían por los fabricantes.

De tal manera, la FDA solicitó que se retiraran estas advertencias, pues también se trata de un fármaco que sirve para tratar la diabetes tipo 2, en la que imita una hormona intestinal que suprime el apetito, creando una sensación de saciedad.

Sin embargo, en 2024, el mismo organismo regulador ya había llegado a una misma respuesta en un estudio preliminar, aunque, por la cantidad de muestras, no se podía asegurar el riesgo total o parcial.

