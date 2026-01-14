“La Bonita” Sánchez imparte clase de box a estudiantes de Chautla

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, realizó una clase de box en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, dirigida a alumnas y alumnos del Bachillerato Carlos Camacho Espíritu, acción orientada a fortalecer la disciplina y el desarrollo integral de las juventudes.

Asimismo, la titular de la dependencia ofreció una plática motivacional en la que compartió su experiencia de vida y señaló que su acercamiento al boxeo inició tras enfrentar bullying y acoso, etapa que la llevó a encontrar en el deporte una forma de defensa personal y un camino de superación.

Destacó que, gracias a la disciplina, el esfuerzo y el trabajo constante, es posible alcanzar metas, como le ocurrió al convertirse en la primera boxeadora poblana en conseguir un campeonato mundial.

Finalmente, subrayó que el gobernador Alejandro Armenta considera al deporte una inversión social para alejar a las juventudes de adicciones y malas compañías.

