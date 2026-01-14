Atlixco invita a participar en Ligas Municipales de Fútbol Rápido

El Ayuntamiento de Atlixco, que preside Ariadna Ayala, a través de la Jefatura de Deporte y Juventud, informó sobre la realización de las Ligas Municipales de Fútbol Rápido, en sus ramas varonil y femenil, las cuales se llevarán a cabo en la Unidad Deportiva Norte.

En el caso de la liga varonil, los encuentros se disputarán los martes y sábados, mientras que la liga femenil se jugará los miércoles, en un horario de 7:00 a 10:00 de la noche. Ambas competencias estarán abiertas en categoría libre.

Respecto a la premiación, se otorgarán premios al primer y segundo lugar. El primer lugar recibirá una premiación en efectivo de 5 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá un premio en efectivo y trofeo.

La inscripción será gratuita, con el objetivo de fomentar la participación deportiva y la sana convivencia entre las y los habitantes del municipio.

Te recomendamos: