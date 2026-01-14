Aseguran inmueble y detienen a dos por narcomenudeo en Cholula

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), desmanteló en el municipio de San Pedro Cholula un inmueble que presuntamente funcionaba como punto de venta y distribución de droga. Durante el cateo, fueron detenidos J. Alejandro N. y Alejandro N., quienes ya se encuentran vinculados a proceso como probables responsables de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro.

Derivado de labores de inteligencia y trabajo de campo, se identificó que el inmueble ubicado en las inmediaciones del Fraccionamiento Infonavit Santiago Cholula era presuntamente utilizado para actividades de narcomenudeo, motivo por el cual se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la ejecución de la diligencia fueron detenidos J. Alejandro N. y Alejandro N., quienes se encontraban en posesión de aproximadamente 50 dosis de droga de distintos tipos, una caja de plástico con más narcótico en su interior, la cantidad de 142 mil pesos en efectivo y una báscula tipo gramera.

Como resultado de la aportación de diversos datos de prueba por parte de la Fiscalía del Estado, el Juez de Control determinó su vinculación a proceso y continuarán con prisión preventiva como medida cautelar en tanto dure la investigación complementaria.

