SSC Cholula repele agresión durante recorrido en Momoxpan

La tarde de este jueves 15 de enero, durante recorridos de vigilancia preventiva en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) fueron agredidos por un masculino, por lo que actuaron conforme a los protocolos establecidos para repeler la agresión.

Derivado de estos hechos, la persona involucrada resultó lesionada y recibió atención médica inmediata por parte de paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes aplicaron los procedimientos correspondientes.

El individuo fue trasladado a un hospital en calidad de detenido y posteriormente será puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación legal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula reitera su compromiso de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, actuando siempre con firmeza, apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

