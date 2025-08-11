Muere “Lucho”, famoso cocodrilo de 50 años en Oaxaca

El cocodrilo americano de alrededor de 50 años, conocido como “Lucho”, falleció en la laguna “La Ventanilla”, ubicada en Santa María Tonameca, Oaxaca.

Este ejemplar, un macho de entre 40 y 50 años, medía 4.06 metros y estaba bajo custodia en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “La Ventanilla” desde 2005.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió el reporte de la muerte y, en coordinación con un médico veterinario, realizó una necropsia para determinar la causa de muerte.

Por razones sanitarias, el cocodrilo fue enterrado en la playa. Además, se solicitó un informe oficial a la UMA y se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

Te puede interesar: Aseguran 55 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes

El cocodrilo americano, cuyo nombre científico es Crocodylus acutus, está catalogado como “Sujeto a Protección Especial” según la norma NOM-059. Esta norma tiene como objetivo identificar especies en riesgo en México.

La especie también está incluida en el Apéndice II, lo que indica que no está necesariamente amenazada, pero podría llegar a estarlo.

Atendimos el reporte por la muerte de un cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en la laguna La Ventanilla, Santa María Tonameca, Oaxaca. 🐊



El ejemplar, macho de entre 40 y 50 años y 4.06 metros, era conocido como “Lucho” y estaba bajo depositaría en la UMA “La Ventanilla”… pic.twitter.com/DJkfAPCYwv — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 10, 2025

Te recomendamos: