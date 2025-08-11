Mueren periodistas de Al Jazeera tras bombardeo en Gaza

El ejército israelí llevó a cabo un bombardeo en la Ciudad de Gaza que resultó en la muerte del periodista palestino Anas al Sharif, quien trabajaba para la cadena catarí Al Jazeera.

Este ataque ocurrió la noche del domingo y también cobró la vida de tres periodistas más: Mohammed Qreiquea, Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, así como su conductor, Mohammed Nofal.

Según el comunicado de las fuerzas armadas, Al Sharif fue atacado por ser un “terrorista” que se hacía pasar por periodista. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada, ya que no se han presentado pruebas verificables.

Al Jazeera reportó que Al Sharif había estado documentando los bombardeos en Gaza poco antes de su muerte.

Las imágenes que surgieron tras el ataque muestran el estado devastado de Al Sharif y de otros periodistas. Con esta tragedia, el número total de informadores muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí asciende a 237.

El ejército israelí sostiene que Al Sharif tenía vínculos con el grupo islamista Hamás, presentando documentos que no han sido verificados.

