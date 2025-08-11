Trump insta a personas sin hogar a abandonar Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las personas sin hogar a abandonar Washington D.C. “inmediatamente”, asegurando que el gobierno les proporcionaría refugio “lejos” de la capital.

Trump tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el lunes para presentar su plan para que la ciudad sea “más segura y (más) hermosa que nunca”. En su plataforma Truth Social, escribió: “Las personas sin hogar deben irse, les daremos alojamiento, pero fuera de la capital”.

Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024, Washington tenía más de 5 mil 600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en este aspecto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington bajo control federal, un estatus que la ciudad dejó de tener en 1973.

En su mensaje, Trump también abordó el aumento de la violencia en la ciudad, afirmando que Washington se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo.

Sin embargo, los demócratas han acusado a Trump de magnificar la violencia en la ciudad. Datos de la Policía Metropolitana indican que los crímenes violentos han caído un 26% este año, con un 12% menos de homicidios y un 20% menos de asaltos con armas.

