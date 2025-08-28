Abren cápsula del tiempo enterrada por Lady Di en 1991

Una cápsula del tiempo sepultada por la princesa Diana de Gales en 1991 fue desenterrada tras 34 años, en lugar de los cien años previstos originalmente.

El hallazgo se produjo durante las obras de construcción de un nuevo centro oncológico infantil en el hospital Great Ormond Street de Londres, donde la princesa había depositado la caja durante una ceremonia para marcar la colocación de la primera piedra de la sede de la organización benéfica Variety Club.

La cápsula de madera contenía objetos seleccionados por dos niños ganadores de un concurso nacional organizado por la BBC, que representaban la vida en la década de 1990. Entre los artículos se incluían un televisor a color de bolsillo, el álbum “Rhythm of Love” de Kylie Minogue, una calculadora solar, semillas de árboles en una botella, una colección completa de monedas británicas conmemorativas del vigésimo aniversario de la decimalización, papel reciclado, un holograma de copo de nieve y un pasaporte europeo, además de un periódico del día del entierro.

La ceremonia original de 1991 replicaba un evento similar de 1872, cuando la entonces princesa de Gales, Alexandra, había enterrado otra cápsula del tiempo que nunca fue recuperada. Aunque los objetos de la cápsula de Diana estaban destinados a permanecer bajo tierra por un siglo, la construcción del nuevo centro médico precipitó su recuperación.

Personal del hospital que había nacido en 1991 o que trabajaba en la institución durante ese año participó en la extracción. Lamentablemente, gran parte de los contenidos sufrieron daños por humedad durante las más de tres décadas bajo tierra.

El descubrimiento se produjo pocos días antes del 28° aniversario del fallecimiento de la princesa Diana, ocurrido en agosto de 1997 en París.

