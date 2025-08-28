Despliegan operativo en la 75.ª Feria de San Pedro Cholula

Con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los visitantes durante la 75.ª edición de la Feria de San Pedro Cholula, así como en la Procesión de los Faroles y el Tradicional Trueque, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), implementará un operativo estratégico con la participación de más de 250 elementos.

Este despliegue contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Guardia Nacional (GN), así como de corporaciones municipales mediante el Operativo Conurbado.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reafirmó su compromiso de que las festividades se desarrollen en orden y seguridad. Por ello, en el primer cuadro de la ciudad se llevarán a cabo recorridos a pie y en motocicleta, a cargo de policías municipales, guardias ciudadanos, Grupo Táctico y cadetes en puntos estratégicos.

Asimismo, agentes viales estarán desplegados para agilizar la circulación vehicular y atender las necesidades de movilidad durante los festejos.

Cierres viales por instalación de comerciantes:

Av. Hidalgo y 3 Norte

Av. Morelos, entre Miguel Alemán y 6 Norte

2 Norte, entre Av. Morelos y 6 Oriente

2 Sur, entre 3 Oriente y Av. Morelos

Como alternativa, se habilitará un estacionamiento en el Deportivo Volkswagen, ubicado en la Recta a Cholula, en horario de 13:00 a 21:00 horas, con vigilancia privada, cuota de $100 pesos por día y servicio de transporte gratuito y continuo hacia la feria los días 29, 30, 31 de agosto, así como 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de septiembre.

De manera complementaria, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas instalará un módulo de atención a partir de las 14:00 horas, para brindar apoyo en casos de:

Localización de personas menores o adultas mayores extraviadas.

Atención en situaciones de violencia familiar.

Recepción de denuncias anónimas relacionadas con venta de alcohol a menores y otras faltas administrativas o delitos.

También se contará con la presencia de Protección Civil Municipal, Bomberos, ambulancias y paramédicos pie-tierra, así como de personal de Gobernación, Normatividad Comercial y Turismo.

Estas tareas se suman a la estrategia impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, implementando por primera vez en la historia de la Feria una torre de videovigilancia conectada al C5 estatal y al C2 municipal, equipada con tecnología de reconocimiento facial y monitoreo en tiempo real.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de realizar festividades en un ambiente familiar, ordenado y seguro, que permita a visitantes locales, nacionales y extranjeros disfrutar de las actividades socioculturales y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico de la región.

