Estas son las aseguradoras con mejor atención al cliente en México, según Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) publicó los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) para el sector de Instituciones de Seguros y Seguros para la Salud, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Este indicador mide la calidad de la atención que las instituciones financieras otorgan en los procesos de defensa presentados ante la Comisión.

Durante el periodo analizado, el IDATU del sector fue de 9.1 sobre una escala de 10. Esto representa una disminución de .2 y .3 puntos respectivamente en comparación con el segundo trimestre del mismo año.

El indicador evalúa los tiempos y formas en que estas las atienden, así como las acciones de mejora implementadas tendientes a garantizar la igualdad sustantiva en la prestación de los productos y servicios financieros en sectores vulnerables como son los adultos mayores.

Las mejor evaluadas y

Ocho instituciones registraron los índices más altos. Atradius Seguros de Crédito, S.A. y Seguros Azteca, S.A. de C.V. obtuvieron 10 puntos. Le siguen Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A. con 9.95; BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México con 9.94; Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V. con 9.88; HDI Global Seguros, SA con 9.86; BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México con 9.95 y Quálitas Salud, S.A. DE C.V. con 9.72 puntos.

En el extremo opuesto, seis empresas presentaron los índices más bajos. Seguros Sura, S.A. de C.V. registró 5.68 puntos. Le siguen Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más con 6.02; Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V. con 7.48; Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. con 7.62; HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC con 7.91 y Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros con 7.04 puntos.

La CONDUSEF señaló que el IDATU “constituye una herramienta de información y transparencia para que las personas usuarias tomen mejores decisiones financieras“.

La Comisión invita a los usuarios a consultar el desempeño de las Instituciones Financieras de Seguros y Seguros para la Salud antes de contratar y a ejercer sus derechos cuando consideren que no reciben una atención adecuada.

