Copa del Mundo recorrerá México; llega a Puebla el 18 y 19 de marzo

La ciudad de Puebla recibirá el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA los días 18 y 19 de marzo en el Centro Expositor, como parte del Trophy Tour.

México se convierte así en el primer país de Norteamérica en recibir el trofeo, marcando el inicio oficial de este recorrido global.

El anuncio se realizó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, en una presentación encabezada por representantes de la FIFA, Coca-Cola y autoridades mexicanas. Confirmaron que el trofeo, que solo puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de Estado, llegará a México a finales de febrero.

El Trophy Tour iniciará formalmente el 28 de febrero y se extenderá hasta el 22 de marzo en su primera etapa por el país. Posteriormente, el trofeo continuará su recorrido en el extranjero. La gira culminará con la inauguración del Mundial de Futbol 2026, cuando México dispute el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

El recorrido por México incluirá nueve ciudades en las siguientes fechas y sedes: Guadalajara en el Estadio Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo; León en el Poliforum los días 4 y 5 de marzo; Veracruz en el WTC los días 6 y 7 de marzo; Chihuahua en el Centro de Convenciones los días 9 y 10 de marzo; Querétaro en el Centro de Convenciones los días 11 y 12 de marzo; Monterrey en el Estadio Monterrey del 14 al 16 de marzo; Puebla en el Centro Expositor los días 18 y 19 de marzo; Mérida en el Centro Internacional de Congresos los días 21 y 22 de marzo; y Ciudad de México en Utopía Mixiuhca del 5 al 8 de junio.

Se espera que más de 200 mil personas asistan a las distintas sedes. Todos los eventos serán gratuitos, aunque será necesario registrarse previamente en línea para obtener un pase. En los próximos días se dará a conocer la dinámica oficial para asistir.

El trofeo permanecerá 26 días en territorio mexicano antes de continuar su gira en Estados Unidos y Canadá. La gira global contempla 75 paradas a lo largo de más de 150 días.

