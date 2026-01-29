Congreso entrega reconocimientos a Banda Sinfónica de la SSP por 36 años de trayectoria

El Congreso del Estado, a través del Voluntariado, entregó reconocimientos a integrantes de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública por los 36 años de trayectoria de la agrupación, con la finalidad de destacar su contribución a la promoción de la cultura y el fortalecimiento del tejido social.

La Banda Sinfónica fue creada el 1 de noviembre de 1989; actualmente, está conformada por 59 elementos y es dirigida por el maestro Víctor Mendoza Teutle.

Como parte de su labor, realiza entre 100 y 150 presentaciones anuales en actos oficiales, ceremonias cívicas y conmemoraciones históricas.

La titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, señaló que, a lo largo de tres décadas la agrupación ha demostrado que la música es una forma de servicio, por lo que se reconoce la constancia y compromiso de mujeres y hombres que contribuyen a contar con una sociedad más sensible y solidaria.

Te recomendamos: