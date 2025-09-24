Priscilla Presley revela que Elvis contempló asesinar a su amante

Priscilla Presley asegura en sus memorias que su esposo Elvis Presley contempló asesinar al hombre con quien ella tuvo una aventura durante su matrimonio.

En Softly, As I Leave You: Life After Elvis, la actriz relata un episodio tan extremo que el “Rey del Rock” llegó a plantearse el asesinato de Mike Stone, su maestro de karate y amante.

De acuerdo con la biografía, Elvis “encontró insoportable la idea de mí con otro hombre” y llegó a pedirle a su manager, Joe Esposito, que buscara un sicario para “acabar” con Stone.

Además, Priscilla encontró un buzón repleto de cartas de mujeres que confirmaban las infidelidades de Elvis. Dolida y furiosa, ella decidió tomar clases de karate precisamente para impresionar al cantante.

Sin embargo, la cercanía con su instructor derivó en un amorío que Elvis nunca perdonó. “Para él, mis encuentros eran una afrenta imposible de digerir”, escribe Priscilla.

Estas revelaciones muestran un lado sombrío y poco conocido de Elvis Presley, cuya imagen de ícono romántico contrasta con este momento de celos extremos y violencia potencial.

A cuatro décadas de su muerte, el lanzamiento de las memorias de Priscilla promete reabrir el debate sobre la compleja relación entre fama, poder y conducta privada de las estrellas del rock.

