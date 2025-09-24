SEP y estudiantes acuerdan reapertura de la Normal Rural “Carmen Serdán”

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” retomarán clases presenciales a partir del lunes 29 de septiembre, tras un acuerdo entre las secretarías de Educación Pública y Gobernación con el Consejo Estudiantil del plantel.

Los acuerdos se lograron tras una protesta que tuvo lugar esta misma tarde, cuando entre 50 y 70 estudiantes mantuvieron cerrado el paso en el bulevar Jesús Reyes Heroles, a la altura de las oficinas de la SEP en Puebla.

El anuncio fue hecho por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que informó que el diálogo respetuoso y permanente entre autoridades y estudiantes permitió abrir las instalaciones del plantel ubicado en Teteles de Ávila Castillo, Puebla.

Además, se acordó iniciar próximamente el proceso para la inscripción de las aspirantes de nuevo ingreso a primer año. La SEP reiteró su compromiso de mantener un diálogo constante con la comunidad estudiantil.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su política de puertas abiertas para atender las solicitudes de la comunidad y garantizar el derecho a la educación, así como el respeto a la libertad de expresión.

#Puebla 🚨 La Secretaría de Educación Pública informó que se iniciarán clases de manera presencial en la escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles tras lograr acuerdo con manifestantes. pic.twitter.com/lnXWnMm0JD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 24, 2025

