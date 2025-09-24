Reportan avances en casos de homicidio en Tehuacán y Puebla

Como resultado de labores de inteligencia y de campo, la Fiscalía General del Estado logró avances en las investigaciones realizadas por dos casos de homicidios ocurridos en hechos distintos en los municipios de Tehuacán y Puebla, informó la Coordinadora General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, de la Fiscalía General del Estado, María Guadalupe Campos Rivera.

En rueda de prensa encabezada por ldamis Pastor Betancourt, Fiscal General del Estado, Campos Rivera expuso que el pasado 25 de agosto, se tuvo conocimiento del deceso de un hombre de ocupación abogado, en inmediaciones del fraccionamiento Arcadia del municipio de Tehuacán. Se sabe que las personas identificadas como Gregorio N. y Óscar N., quienes viajaban a bordo de una motocicleta, presuntamente lo interceptaron y dispararon en su contra, provocándole la muerte.

Mediante un operativo interinstitucional con apoyo de elementos policiales de los tres niveles de gobierno, fue aprehendido Gregorio N. en San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán. En tanto, Óscar N. fue detenido días antes por un delito diverso.

Durante audiencia inicial, el Juez de Control otorgó prisión preventiva oficiosa en contra de ambos y en próximas horas se dará continuidad, ya que se solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

Por otra parte, la coordinadora dijo que el pasado 24 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en un tambo, en el barrio de San Antonio, de la ciudad de Puebla.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado logró la detención de José Iván N., Eleazar N. y Paulino N., como probables responsables del hecho, los mismos que presuntamente son generadores de violencia y estarían relacionados con narcomenudeo en la zona, ya que les fueron halladas 60 dosis de marihuana.

Además, se llevó a cabo un cateo en la zona, encontrando manchas hemáticas en diversas áreas, incluyendo un tambo de plástico azul.

Se sabe que la víctima estaba en un punto de venta de droga, donde habría discutido con los imputados por motivos relacionados con una mujer, lo que derivó en una agresión que culminó en su homicidio; posteriormente, su cuerpo fue colocado en un tambo y abandonado en el lugar.

Una vez que los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y se les impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Finalmente, destacó que la Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su firme compromiso con la sociedad poblana, llevando a cabo acciones técnicas, operativas y legales para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes generan violencia en la entidad.

Te recomendamos: