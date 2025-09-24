Capturan a oficial y banda dedicada al robo de transporte en Puebla

Una agente activa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) fue detenida junto a una banda dedicada al robo de transporte de carga en Puebla, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la propia SSP.

El arresto ocurrió durante un operativo coordinado por estas dependencias, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, que ubicaron al grupo en el Periférico Ecológico. Junto a la oficial fueron detenidos seis hombres y dos mujeres.

Aunque no se precisó si los detenidos fueron capturados en flagrancia ni los objetos asegurados, la SSP informó que, al confirmarse la participación de la oficial en actividades delictivas, la Dirección de Asuntos Internos suspendió su cargo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se finquen las responsabilidades legales correspondientes.

