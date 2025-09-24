11ª Carrera Leones Anáhuac Puebla reúne a mil 500 corredores

Este domingo 21 de septiembre, la Universidad Anáhuac Puebla vivió su 11.ª edición de la “Carrera Leones Anáhuac 2025”, reuniendo a mil 500 corredores entre estudiantes, familias, amigos y miembros de la comunidad universitaria, en una mañana cargada de emoción, esfuerzo y espíritu deportivo.

La jornada arrancó con un momento de reflexión dirigido por el área de Vida Espiritual de la universidad, seguido por el disparo de salida realizado por el rector de la Anáhuac Puebla, el Mtro. José Mata Temoltzin. El circuito incluyó rutas dentro del campus y calles aledañas, creando una experiencia única para los corredores.

Además de promover la activación física, esta edición también se destacó por su dimensión solidaria, donde decenas de mascotas acompañaron a los deportistas en la carrera, como parte de una campaña para fomentar su adopción responsable, uniendo así el espíritu deportivo con la empatía y el cuidado hacia los animales.

Asimismo, el evento contó con el respaldo de patrocinadores, quienes ofrecieron premios en especie y experiencias para los ganadores, sumando valor a la competencia y reforzando la alianza entre el sector empresarial y la comunidad universitaria.

Los ganadores de la 11.ª Carrera Leones Anáhuac Puebla fueron:

5 km Varonil : 1.º Iván Romano | 2.º Óscar Ramos | 3.º Oswaldo Herrera

: 1.º Iván Romano | 2.º Óscar Ramos | 3.º Oswaldo Herrera 5 km Femenil : 1.º Sasha Méndez | 2.º Libertad Rivera | 3.º Valeria Sandoval

: 1.º Sasha Méndez | 2.º Libertad Rivera | 3.º Valeria Sandoval 10 km Varonil : 1.º Roberto Cázares | 2.º Luis Hernández | 3.º Héctor Méndez

: 1.º Roberto Cázares | 2.º Luis Hernández | 3.º Héctor Méndez 10 km Femenil: 1.º Inés Zárate | 2.º Andrea Genis | 3.º Laura González

Cabe destacar que la Carrera Leones Anáhuac es ya una tradición deportiva en Puebla, con un crecimiento constante desde ediciones anteriores, como la 10.ª, que reunió a más de mil corredores. Este evento reafirma la misión de la Anáhuac Puebla de formar líderes de acción positiva, capaces de vivir experiencias integrales que trascienden lo académico.

La Universidad Anáhuac Puebla consolida la Carrera Leones como una experiencia que combina bienestar, solidaridad y comunidad, y que cada año inspira a más participantes a correr por un propósito que va más allá de la meta

