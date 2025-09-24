Destituyen a director del Cereso de Tehuacán por conductas indebidas

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó la remoción de Gerardo de la Fuente Vázquez Mellado como director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán por “algunas conductas indebidas”.

En entrevista, comentó que esta decisión fue tomada en conjunto con el presidente municipal, Alejandro Barroso Chávez, y no descartó posibles actos de corrupción y abusos dentro del penal.

​Señaló que la destitución fue resultado de supervisiones realizadas en el penal, aunque no precisó las razones y solo dijo que “había algunas conductas que no eran las que corresponden“.

Te puede interesar: Camioneta impacta contra vivienda en la Interserrana y causa un muerto

Añadió que el próximo viernes se definirá al relevo de Vázquez Mellado y dijo que ya se propuso a una persona con experiencia en el ámbito, aunque no pertenece a ninguna fuerza federal.

​Refirió que la dependencia a su cargo continuará realizando supervisiones en las cárceles municipales en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

“Donde tenemos algún señalamiento, algún indicio, pues a nosotros nos corresponde hacer la supervisión“, indicó.

🗣️ El titular de @SSPGobPue, Francisco Sánchez González, confirmó la remoción de Gerardo de la Fuente como director del Cereso de Tehuacán por conductas indebidas; en breve se nombrará a un relevo.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/btHl9d6vM8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 24, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: