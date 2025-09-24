Detienen a dos presuntas carteristas en Línea 3 del RUTA

Dos mujeres fueron detenidas por su presunta participación en robos cometidos mediante la modalidad de carteristas en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de Puebla.

Este miércoles, dos jóvenes denunciaron que tras pasar por la estación Parque Juárez, ubicada en el Bulevar 5 de Mayo, les robaron sus teléfonos celulares.

Al reportar el incidente al 911, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo que interceptó la unidad 342 del RUTA para realizar las revisiones correspondientes.

Durante la acción, ciudadanos señalaron a cuatro mujeres como posibles responsables, pero dos fueron liberadas por falta de indicios.

Las otras dos detenidas fueron captadas por cámaras de seguridad actuando en equipo y encontraron en su posesión los objetos robados.

Ambas fueron presentadas ante el Ministerio Público, y las víctimas recibieron acompañamiento para formalizar la denuncia. Tras la difusión de videos, ciudadanos identificaron a las señaladas como carteristas reincidentes.

