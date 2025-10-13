Atienden a animales afectados por lluvias en la Sierra Norte

El Instituto de Bienestar Animal (IBA) del Gobierno del Estado mantiene presencia activa en la Sierra Norte para brindar atención médica veterinaria y protección a los animales afectados por las recientes lluvias, como parte de las acciones coordinadas con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de mesas de trabajo interinstitucionales, se habilitaron espacios de resguardo temporal en el Refugio Activo de Chignahuapan, ubicado en el recinto ferial, y en La Ceiba, municipio de Xicotepec, donde personal médico veterinario atiende a animales que requieren acompañamiento y protección.

Tal vez te interese: Tragedia en Sierra Norte deja siete perros y su dueña desaparecidos

Hasta el momento se han atendido 41 animales, distribuidos en 36 perros, 2 gatos y 3 caballos. De estos, 21 permanecen bajo resguardo temporal, mientras que 13 familias han recibido acompañamiento y atención junto con sus animales en las comunidades afectadas de Huauchinango y Xicotepec.

El personal del Instituto realiza valoraciones médicas, supervisiones, recorridos y rescates en las comunidades impactadas por la contingencia, fortaleciendo la respuesta institucional para garantizar una atención digna y oportuna a todos los seres sintientes.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, empatía y enfoque bioético para proteger el bienestar animal, manteniendo las acciones en favor de quienes más lo necesitan durante esta emergencia en la Sierra Norte de Puebla.

📞 Usa bien los números que salvan vidas



Ante cualquier emergencia, el 911 está para ayudarte.



Y si necesitas reportar a una persona desaparecida, marca al 079.

Cada llamada responsable puede hacer la diferencia.#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/SUuH2faAB2 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 12, 2025

Te recomendamos: