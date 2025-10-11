Tragedia en Sierra Norte deja siete perros y su dueña desaparecidos

En medio de la devastación dejada por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, emergen historias en las que las víctimas son los “peluditos” que son ayudados por personas solidarias. Maricarmen Zaragoza, al frente del refugio “Esperanza Canina Huauchinango”, se trasladó a la colonia La Paz tras enterarse de un deslave que arrasó con dos viviendas.

En una de las casas siniestradas habitaban al menos ocho perros con su dueña. Lamentablemente, debido al percance, siete de ellos están desaparecidos al igual que su dueña, siendo “Popeye” el único can que pudo ser rescatado junto con un gato que también vivía en la zona. Los animales recibirán resguardo temporal mientras se logra un contacto con los familiares.

Sobre los hechos que la llevaron al rescate, detalló: “Aquí había un negocio de chatarra. Me avisaron en la noche que el agua se había llevado todo, yo sabía que aquí tenían ocho perritos cuidando la chatarra, conseguí resguardo para ellos y vine, pero al llegar me enteré de que lamentablemente se los llevó el agua“. Sin embargo, logró poner a salvo al perrito “Popeye” y un gatito que maullaba dentro de una cubeta, en la que estaba a salvo.

La rescatista también se refirió a la dueña de los animales, quien sigue sin aparecer, expresando un mensaje de esperanza: “La dueña del gatito vivía acá arriba, se llevó su casa el agua, parece que parte de lo que era su casa está allá en el árbol, no encuentran a la señora, la siguen buscando por todos lados, bajo los escombros, no se ven señas tampoco de los perritos. Yo tengo fe que tanto la señora como los perritos, como la señora hayan salido a tiempo y se hayan resguardado“.

Quienes deseen apoyar la labor de “Esperanza Canina Huauchinango” pueden contactarla a través de sus redes sociales en Facebook.

Al relatar su labor, Zaragoza explicó: “Es un refugio independiente que yo tengo de perritos que he rescatado en condiciones extremas, atropellados, con cáncer, mutilados, en maltrato y hay personas que me llegan a donar croquetas, con eso voy sacando adelante a los animalitos, tengo un negocio de hierbas aromáticas y de ahí vamos sacando para alimentarlos”.

