Tráiler choca contra muro y paraliza la Puebla-Orizaba

Un tráiler sufrió un percance vial sobre la autopista Puebla-Orizaba, metros adelante de la caseta de Amozoc con dirección a Veracruz, lo que ha provocado el cierre total de la circulación desde la tarde de este domingo, debido a las labores de retiro de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra el muro de contención, quedando atravesado sobre la carpeta asfáltica.

El propio chofer declaró a elementos de seguridad que se había quedado dormido por unos minutos, lo que provocó el accidente.

El incidente generó una larga fila de vehículos y complicaciones viales en ambos sentidos, mientras personal de emergencia y grúas especializadas continúan trabajando en el retiro del tráiler.

Hasta el momento, la autopista permanece cerrada, y se desconoce la hora en que se restablecerá por completo la circulación.

Te recomendamos: