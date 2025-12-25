Muere mujer tras salir proyectada en la Cuacnopalan-Oaxaca

Una mujer perdió la vida al ser proyectada de un automóvil tras un accidente en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 18+900.

El conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un cerro. Socorro Aída “N”, de 68 años y vecina de la colonia Ignacio Zaragoza en Tehuacán, falleció de manera instantánea en el lugar.

Te puede interesar: Bloquean crucero Cuatro Caminos por desaparición de inspector

La víctima viajaba con familiares rumbo a la capital del estado, quienes sufrieron heridas menores atendidas por paramédicos en sitio.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantó el cuerpo y lo trasladó al anfiteatro municipal de Tehuacán para las diligencias periciales.

Editor: César A. García

Te recomendamos: