Contraloría Municipal capacita a 310 servidores contra conflicto de intereses

Con el objetivo de fortalecer la integridad institucional, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Contraloría Municipal, llevó a cabo la capacitación en línea “Combate a la Corrupción – Conflicto de Intereses”, dirigida a 310 personas servidoras públicas de diversas dependencias y entidades de la administración municipal.

Durante la capacitación se abordaron conceptos fundamentales relacionados con la identificación, prevención y gestión del conflicto de interés en el ejercicio del servicio público, así como sus implicaciones éticas, administrativas y sociales.

En su mensaje, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal, señaló que estas prácticas son la base para actuar con responsabilidad pública, ética y conciencia institucional. Enfatizó que la prevención debe asumirse como una convicción personal y colectiva, más allá del mero cumplimiento normativo.

Esta acción formativa se enmarca en la estrategia permanente de fortalecimiento del control interno, la cultura de la legalidad y la prevención de riesgos de corrupción, brindando herramientas para actuar conforme a la ley, garantizando decisiones públicas imparciales, transparentes y orientadas exclusivamente al interés general.

La sesión fue impartida por Adriana Ramírez Pérez, examinadora de Fraude Certificada, quien aportó una visión técnica y práctica sobre los principales riesgos asociados al conflicto de interés, así como herramientas para su detección oportuna, manejo adecuado y prevención, fortaleciendo así las capacidades institucionales de las y los servidores públicos participantes.

La Contraloría Municipal reconoció la participación y el compromiso de las personas asistentes, destacando que la capacitación continua es indispensable para dignificar el servicio público, fortalecer la toma de decisiones éticas y consolidar una cultura organizacional basada en la integridad, la legalidad y la responsabilidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, refrenda su compromiso por fortalecer la integridad y la rendición de cuentas como pilares de una administración moderna y responsable para la construcción de un gobierno honesto, transparente y cercano a la ciudadanía.

