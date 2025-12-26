PC Puebla entrega cobijas y colchonetas en recorridos invernales

Con abrigo, resguardo y atención directa para personas en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, realiza en esta temporada decembrina recorridos preventivos ante el descenso de temperaturas.

Bajo la dirección del coordinador de Protección Civil, coronel Bernabé López, las brigadas recorrieron zonas de afluencia nocturna en Zacatlán, Chalchicomula de Sesma, Teotlalcingo, Puebla capital, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula; así como Teziutlán, Xochiapulco y Tehuacán. La cobertura regional permitió atención oportuna en puntos críticos del estado.

Durante los recorridos, el personal entregó cobijas y colchonetas a quienes pernoctan en la vía pública. Las personas atendidas rechazaron el traslado a un dormitorio seguro, decisión que quedó asentada en el reporte operativo.

En Cuetzalan, Protección Civil activó el Dormitorio Seguro para una familia de seis integrantes sin alojamiento por la alta afluencia turística. El resguardo temporal en el Centro de Convenciones aseguró un espacio seguro y cálido.

Estas acciones reflejan el trabajo incansable del gobernador Alejandro Armenta, quien prioriza a la población desprotegida en la temporada invernal. La vigilancia permanente continuará el resto de la temporada.

