UDLAP incorpora nueve artistas a su Colección de Arte

Este año, la Colección de Arte de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió sus puertas a nueve artistas, nuevas miradas y voces que convergen con una amplia comunidad artística, reunidos en la colección privada más grande del país en su tipo dentro de una institución universitaria y la única en el estado de Puebla con presencia en la plataforma internacional Google Art Project.

En el marco de los festejos por los 85 años de historia y 55 años de su campus en Puebla, la UDLAP inició un proceso de incorporación de artistas a su Colección de Arte, comenzando con la donación de Carlos Flores Romero, quien integró cuatro grabados de su serie La danza de la muerte, una reinterpretación contemporánea de los grabados del artista alemán del siglo XV Hans Holbein, fusionados con la cultura gráfica popular mexicana y el sonidero.

El acervo también se enriqueció con dos grabados de Marco Antonio Velázquez Ramos, egresado de la UDLAP, donados por la gestora cultural Vianney Camarillo Acosta, quien colabora con la institución desde hace más de un año y medio y realizó esta donación como una forma de agradecimiento por el trabajo conjunto.

Artes Plásticas, esencia de esta Colección

Gracias al talento de quienes egresaron de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla, la Colección continuó creciendo y generando diálogo entre voces consolidadas y artistas en rápido crecimiento. En ese sentido, se incorporó el trabajo de Fátima Muñoz, quien donó al acervo de la UDLAP la pieza Señor don gato, obra que, a decir de la artista, fue realizada en acrílico sobre tela inspirada en la canción infantil El Señor don Gato, que su abuela le cantaba y que reinterpretó visualmente durante su etapa como estudiante en la UDLAP.

También se sumaron tres piezas pertenecientes a las series Lo que olvidé en el refrigerador (2021) y la obra Mi Basura (2021), realizadas por Diana Paola Granados García, en dichas piezas, la artista reflexiona sobre los residuos y los objetos olvidados como metáforas de la desatención y la pérdida de valor en lo cotidiano.

Al acervo artístico también se sumó la litografía Vigilia, de Ernesto Cortés, quien es reconocido como un referente cultural en la escena poblana. Cortés cuenta con una trayectoria destacada en la docencia, la gestión y la producción artística, consolidándose como una figura clave en el impulso del arte contemporáneo en la región.

Asimismo, la colección integró la pintura Ansiedad, de Emilio Padilla (Nala Wild), una voz emergente cuyo talento le ha otorgado apoyos como la Beca Pamela Ann Marquard y la Beca Santander Legacy. Su obra se distingue por explorar temas relacionados con la emoción, la vulnerabilidad y la experiencia humana. También se incorporó una pintura de María Fernanda Torres Escobedo (Torrescof), la cual explora el arte como una herramienta que impulsa formas distintas de pensamiento y generación de conocimiento desde una perspectiva femenina.

Finalmente, como parte de la búsqueda de un diálogo entre voces consolidadas y en formación, la Colección de Arte UDLAP recibió la obra Ser, de Natalia Cárdenas Mimendi, estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas, así como Ajedrez de Pueblo, una serie escultórica producida por Everest Montes, también estudiante de esta licenciatura, quien ha representado a la UDLAP en México y Latinoamérica.

Con la incorporación de todas estas obras a la Colección de Arte de la UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con el impulso a la creación artística, el reconocimiento del talento de su comunidad y la construcción de un acervo que refleja la diversidad, la reflexión y la vitalidad del arte contemporáneo.

