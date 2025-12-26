Gobierno de Puebla mantiene búsqueda de Nemecio Herrera

En coordinación interinstitucional, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla mantiene tareas operativas para la localización de Nemecio Herrera Gutiérrez, en atención inmediata a la solicitud presentada por sus familiares.

De acuerdo con la información recabada, Herrera Gutiérrez fue visto por última vez el 21 de diciembre de 2025, en la comunidad de Agua Dulce, perteneciente al municipio de Tilapa.

A partir de que se integró el expediente, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y el análisis de información, a fin de definir las estrategias operativas correspondientes.

Personal de esta instancia mantiene el despliegue de brigadas de búsqueda en campo y labores simultáneas en diferentes puntos del municipio de Tilapa y colindancias, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y fortalecer las acciones de localización.

Dichas labores se desarrollan en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de Puebla, además de elementos de la Policía estatal, Grupo K9, Cuerpo de Bomberos del Estado y Guardia Nacional.

El Gobierno del Estado refrenda el compromiso de reforzar las acciones de búsqueda y el acompañamiento permanente con la familia, además de priorizar una coordinación interinstitucional efectiva y comunicación permanente.

Te recomendamos: